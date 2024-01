Experto DEFIENDE el rendimiento de Checo Pérez

Aloisio Hernández

Miércoles 17 Enero 2024 12:13 - Actualizada: 12:55

Sergio Pérez y su rendimiento fue defendido por James Hinchcliff, experto y estrella de la IndyCar.

El corredor habló sobre la actualidad del piloto mexicano en una charla con la Fórmula 1: "Es una locura pensar que la temporada 2023 fue considerada difícil para el veterano mexicano cuando consiguió dos victorias, fue segundo en el título de pilotos y ayudó al equipo a asegurar su sexta corona de constructores.

"Pero si se tiene en cuenta que Max Verstappen con el mismo equipo logró 21 podios en 22 carreras (19 de ellas victorias), el panorama es más sombrío.

"Hubo rumores de que Pérez ni siquiera vería hasta 2023, y mucho menos retendría el asiento para 2024, pero un reinicio previo a Austin lo ayudó a recuperar gran parte de su forma de principios de temporada y solidificó su posición junto a Verstappen el próximo año.

"Pero su contrato vence a finales de este año y sabe que necesita ser un piloto más fuerte esta temporada si quiere ganar otra con los actuales campeones. No hay área de su juego que no necesite al menos alguna mejora, y el equipo no puede confiar en que Verstappen gane 20 carreras para mantenerse a la cabeza en la batalla de constructores.

"Nadie espera que él, o francamente lo necesita, iguale a Verstappen, pero cerrar la brecha y no dejar que otros pilotos se interpongan entre ellos con tanta frecuencia como fue el caso en 2023 es fundamental si su carrera en Red Bull quiere continuar por quinta temporada", comentó.

¿Qué logró Sergio Pérez en 2023?

Checo obtuvo 9 podios al final de la campaña

Checo logró ganar dos de las primeras cuatro carreras de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Se puso mano a mano con Max Verstappen en la pelea por el Campeonato del Mundo.

Sin embargo, el desarrollo del RB19 se alejó semana con semana del estilo de manejo del mexicano. El monoplaza se hizo muy complicado de controlar para el tapatío.

Esto mermó en su confianza y le provocó tener muy malos resultados en clasificación. Eso le generó un entorno de muchos cuestionamientos sobre su posición en el equipo campeón.

Al final, el número 11 se quedó con el subcampeonato del mundo tras conseguir 285 puntos. Un resultado que fue histórico para Red Bull Racing, puesto que nunca habían logrado el doblete en el Mundial.