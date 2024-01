¡Revelan el PRIMER F1 de 2024!

McLaren reveló su decoración para el MCL38 que usarán Lando Norris y Oscar Piastri para la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Mediante un video en sus canales oficiales de redes sociales, el equipo de Woking mostró su diseño actualizado: "Decoración de McLaren 2024: ¡LANZADO!

"¡Presentamos nuestra nueva apariencia para la temporada 2024 de F1!".

2024 McLaren livery: LAUNCHED! 🚀



Introducing our new look for the 2024 F1 season! #WhateverItTakes pic.twitter.com/n1nk6ImG5I