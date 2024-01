Verstappen admite su mayor SECRETO

Nazario Assad De León

Domingo 14 Enero 2024 12:00

Max Verstappen está lejos de darse por vencido y actualmente no puede imaginar un mundo en el que no esté involucrado en el automovilismo. Sin embargo, no puede imaginar una vida como el ciclismo, un deporte que, según el holandés, es mucho más duro que el automovilismo.

Verstappen creció en Limburgo, donde finalmente pasó la mayor parte de su juventud. En conversación con Revista de Fórmula 1 Verstappen dice que, a pesar de haber nacido en Bélgica y vivir en Mónaco, ciertamente todavía se siente como un Limburger, región dentro de Países Bajos.

"¡En absoluto! No puedo identificarme con ninguna otra región que no sea Limburgo. Soy Limburger y no Brabander o Amsterdammer”, dejó claro el tricampeón de Fórmula 1.

Ciclismo vs Automovilismo

Se trata entonces de Tom Dumoulin, que dejó el ciclismo porque ya no encontraba la motivación para continuar. ir. Según Verstappen, ser ciclista y ser piloto de carreras son dos cosas completamente diferentes.

“El ciclismo también es un deporte muy extremo, hay que vivirlo. Ciertamente no podría hacerlo yo mismo. Es mucho más solitario que la Fórmula 1. Los veo mucho en Mónaco, a todos esos ciclistas con un plan de entrenamiento. Y se ponen a andar en bicicleta cinco o seis horas al día. Realmente no podía permitirme eso", dijo Max.

"Por ejemplo, si salgo a correr yo mismo, lo hago con mi entrenador habitual, realmente necesito que alguien entrene bien junto conmigo, no podría hacerlo solo. Los ciclistas suelen formar grupos, por supuesto, pero por regla general lo hacen solos. Tengo mucho respeto por eso”, destacó.

La vida sin deportes de motor< /h2>

Verstappen aún no piensa en el deporte, pero también sabe que no estará en el paddock hasta los 74 años. La pregunta entonces es si Verstappen puede imaginar una vida sin el deporte del motor.

“Eso es posible en teoría, pero no, no lo puedo imaginar en este momento. Todavía estoy en medio de esto y estamos trabajando en todo, incluido Verstappen.com Racing. Todos veremos qué nos deparan los próximos años. Pero, créanme, a los 74 años ya no nos encontraremos en el paddock”, concluyó Max.