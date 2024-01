El negocio de la FIA con África por la F1

Cal Gaunt

Domingo 14 Enero 2024 11:42 - Actualizada: 11:43

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha reconocido la necesidad de aumentar la atención al deporte del motor en África, particularmente ahora que la F1 prevé regresar al continente.

Desde el Gran Premio de Sudáfrica de 1993, la F1 ha estado ausente en África y a pesar de un sólido calendario de 24 carreras para la próxima temporada, África sigue siendo el único continente sin una carrera.

Si bien el regreso a Sudáfrica no está programado para 2024 y las perspectivas para 2025 son inciertas, Ben Sulayem enfatizó la necesidad de intensificar la atención en el desarrollo del deporte del motor en África.

Mohammed Ben Sulayem está interesado en que la F1 regrese a África

Lewis Hamilton ha sido durante mucho tiempo un defensor de una carrera africana en el calendario de F1

África necesita atención

"Tenemos muy buenos contactos en África", dijo Ben Sulayem a Motorsport-Magazin. "Debería prestarse más atención a África, allí tenemos un buen vicepresidente", agregó.

"Estamos fortaleciendo los clubes allí. En algunas regiones comenzamos desde abajo, lo llamamos 'deporte de motor en una caja'. Esta es una caja que obtienes de la FIA contiene equipos muy simples como cronometradores y teléfonos. Entonces al menos podrás hacer pruebas de velocidad", mencionó.

"Si queremos crecer allí, no podemos hacerlo desde arriba. No puedo dar órdenes, aquí el agua no corre hacia abajo. Es al revés, va desde de abajo hacia arriba. Tienes que empezar desde la base", destaca.

"En Sudáfrica tienen mucha historia en el automovilismo. Desde el año pasado se ha hablado mucho sobre si la Fórmula 1 volverá a Kyalami, eso sería muy importante. También estamos pensando en un campeonato eléctrico que quisiera involucrar a África, eso también sería bueno", concluye el presidente del organismo motor.