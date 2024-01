Piloto denuncia su "asesinato" en la F1

Ángel Armando Castellanos

Domingo 14 Enero 2024 10:37

Romain Grosjean denunció que los comisarios de la FIA lo mataron después del accidente que provocó en el Gran Premio de Bélgica 2012 de Fórmula 1.

Charla con GP Racing y se entristece al recordar ese momento y ese castigo.

Sainz y el accidente de Las Vegas: Es lo más extraño de mi carreraLeer más

“Me asesinaron los comisarios después de Spa. Hubo al menos otras dos ocasiones en las que pasó lo mismo y nadie fue suspendido. Fue demasiado.

"Acepté la sanción, pero no estoy de acuerdo. ¿Me merecía algo? Sí, seguro. Pero observaron las consecuencias en lugar de la acción en sí. Y luego, después de eso, entras en una espiral donde... es difícil detener tal oleada", lamentó.

Romain se equivocó a la hora de frenar en el arranque de la competencia y eso ocasionó un siniestro. El castigo fue no correr el GP de Monza.

Reconoció que en esa etapa de su vida no era una persona tan segura y que por eso lo fastidiaban mucho las críticas.

"Probablemente también me faltaba confianza en mí mismo, lo que me hacía más vulnerable a los ataques. Hoy, hoy no me importa, y la vida es más fácil de esa manera", agregó.

¿Quién ganó la Fórmula 1 2012?

Esa temporada de Fórmula 1 fue ganada por Sebastian Vettel, quien disfrutaba de sus mejores años.

Sumó 281 puntos, sacándole tres a un Fernando Alonso que se quedó con las ganas del tricampeonato.