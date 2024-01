Alonso revela el mejor CONSEJO de su vida

Aloisio Hernández

Martes 9 Enero 2024 08:03

Fernando Alonso compartió el mejor consejo que le han dado en su vida.

En su aparición en el podcast High Performance, el bicampeón del mundo reveló el mejor consejo que le dieron en su vida privada y profesional: "En lo que respecta a la vida privada, mis padres me dieron muy buenos consejos. Siempre me dieron los mejores consejos.

"Y en lo que respecta a la vertiente profesional: recuerdo cuando tenía unos 13 años y logré el segundo puesto en mi primer año en el campeonato mundial de karting.

"Me alegré muchísimo porque era solamente mi segunda carrera internacional y pude subir al podio del Campeonato Mundial, todo fue increíblemente bueno. Pero cuando me uní a mi equipo, fui el único que estaba realmente feliz.

“Mi jefe de mecánicos me llamó entonces y me dijo que entendía mis sentimientos y que debía estar feliz, pero que no había mucho que celebrar porque el segundo lugar es el primer perdedor. En los deportes se gana o se pierde. Ya sea segundo, séptimo u undécimo, es lo mismo.

"Sólo hay un ganador y no fuimos nosotros, así que no había nada que celebrar. Me sorprendió y cuando tenía 13 años pensé que esto era muy difícil. Pero con el tiempo entendí que esa era una buena lección en general y especialmente en lo deportivo. Cuando compites contra otros, no lo haces para quedar séptimo.

"Terminar séptimo es básicamente lo mismo que quedar decimoséptimo. Y solamente gana una persona”, compartió.

Relacionado: Alonso, IGNORADO por figura de la F1

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

Alonso finalizó en 4º lugar del Mundial de 2023

Fernando Alonso o Aston Martin no revelaron la duración del contrato del español cuándo anunciaron su fichaje a mediados de la campaña 2022. El español llegó como reemplazo del retirado Sebastian Vettel

Sin embargo, durante una entrevista, fue el propio corredor quien confirmó que se trató de un acuerdo por dos años. Además, hay rumores en la prensa de una supuesta cláusula de ampliación por un año más, que se activaría en caso de que el ídolo de España decida seguir en la categoría.