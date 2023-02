Aloisio Hernández

Fernando Alonso aseguró que a sus 41 años sigue teniendo el hambre de ser el mejor en cada carrera que disputa.

El piloto asturiano debutará en Aston Martin el próximo 23 de febrero durante los test de pretemporada en Abu Dhabi.

A pesar de ser el corredor más longevo de toda la parrilla, Alonso ha demostrado que sigue siendo uno de los más rápidos y talentosos. Recordar que con Alpine logró un podio en 2021 y en 2022 logró encadenar 10 carreras dentro del Top 10.

Si la escudería de Silverstone logra darle un auto lo suficientemente competitivo a Fernando, sin duda que lo va a aprovechar al máximo.

Alonso ya tuvo su primera prueba con el equipo británico

En una entrevista publicada por su equipo en su sitio web, el bicampeón del mundo habló de sus motivaciones para correr en F1.

"Hagas lo que hagas en la vida, tienes que tener esta competitividad dentro de ti, tienes que tener esta hambre de ser el mejor. He tenido esta hambre desde que era un niño. Siempre trato de vencer a todos en todo lo que hago.

"Ya sea una carrera, un partido de tenis, un juego de cartas o lo que sea, se trata de ganar. Se trata de aprovechar tus fortalezas y usar las debilidades de tu oponente en su contra.

"Si no puedo vencerlos con el Plan A, voy al Plan B. Si el Plan B no funciona, voy al Plan C. Tengo que vencer siempre a quien esté frente a mí. Hay pilotos que están en una forma increíble en este momento y los respeto a todos.

"Todos los pilotos de la parrilla tienen mucho talento, pero yo también estoy en ese grupo y todos en ese grupo tienen diferentes fortalezas y debilidades. Es cómo usa esas fortalezas y debilidades lo que lo distingue.