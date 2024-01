La defensa más dura de la FIA a su trabajo en la F1

Ángel Armando Castellanos

Viernes 5 Enero 2024 07:53

La Fórmula 1 y la FIA no se separarán. Eso es algo que para Mohammed Ben Sulayem, director de la federación, no tendría el menor sentido.

Consideró que si eso pasara, la máxima categoría del automovlismo podría perder credibilidad y eso es algo que ninguno de sus protagonistas desea.

"¿Que hay gente que habla de una escisión? El que lo dice no sabe ni de lo que está hablando. ¿De verdad piensan que los grandes constructores correrían en un Campeonato sin tener un órgano regulador? ¿De verdad creen que invertirían? ¿Quieren que se convierta en otro Wrestling y se sepa quién ganará? ¿Donde alguien invierte y de repente cambian la reglas?", reclamó en palabras a Motorsport-Magazine.

Admitió que la F1 es entretenimiento, pero no a costa de la competencia deportiva, como sucede en otros deportes como la lucha libre.

"No, se trata de tener una reglas claras primero y, luego, puedes invertir. Eso (Wrestling) es un espectáculo. Esto, no. Aquí tenemos un show, pero con un órgano de gobierno, un show con reglas y sabes que hacemos un control justo y adecuado. El resto depende de ti, de tu equipo y de tu piloto", insistió.

¿La FIA dejará de existir?

También aseguró que la FIA jamás desaparecerá, pero no garantiza que la Fórmula 1 sea inmortal.

"Sólo digo una cosa, y lo digo con modestia y claridad: no llegará el día en el que al levantarnos no exista la FIA. Respecto a otros, es diferente. Liberty tiene todo el derecho a vender y así podría darse otra realidad y que ya mañana la F1 no estuviera con ellos. Por lo tanto, tendríamos que relacionarnos con otros"