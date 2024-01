Verstappen revela su SECRETO para dominar la F1

Ángel Armando Castellanos

Miércoles 3 Enero 2024 09:37

Max Verstappen aseguró que la manera de brillar en la Fórmula 1 pasa por hacerse uno con el coche que le toca manejar.

El neerlandés consideró que el plan debe pasar por entender el auto y provocar que sea más veloz. Así es como se ganan carreras.

¿Por qué Verstappen conduce con el número 1 en su coche?Leer más

"Configuré el coche como me gusta. Y el otro conductor como le convenga. Los ingenieros están desarrollando el coche para hacerlo más rápido. Y no como me gustaría. Lo mismo ocurre con el estilo de conducción. ¿Cuál es tu estilo de conducción? No lo sé. Me adapto a las necesidades del coche para que sea el más rápido.

"Ésa es la clave para ser un realmente buen piloto de Fórmula 1. Adaptarse a lo que obtienes del equipo", aseguró en palabras a Auto Motor Und Sport.

Max también destacó que el RB19 fue el que mejor se adaptó a todas las pistas de la Fórmula 1 2023.

"Siempre lo estamos haciendo bien. Otros coches pueden tener sus picos de rendimiento. Por ejemplo, son buenos en circuitos urbanos, pero débiles en curvas rápidas. O al revés. En promedio, nuestro coche está muy equilibrado y es muy bueno", valoró.

Así fue como Max dominó la F1 en 2023

Max Verstappen dominó la Fórmula 1 2023 tras ganar 19 de 22 Grandes Premios.

Tras mantenerse parejo con Sergio Checo Pérez (2-2 tras cuatro carreras) lo venció en Miami tras comenzar noveno y después hiló 10 triunfos seguidos, hasta que llegó Singapur, donde Carlos Sainz salió victorioso.