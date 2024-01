La comparación donde Checo VENCE a Verstappen y Vettel

Ángel Armando Castellanos

Miércoles 3 Enero 2024 07:08

Sergio Checo Pérez destaca en un par de aspectos con respecto a Sebastian Vettel y a Max Verstappen: su manejo de llantas y de grupo. Eso es lo que piensa Bernie Collins, quien trabajó con él en Force India y Racing Point.

Charlando en el podcast Beyond The Grid, el ex ingeniero del mexicano valora el talento de Sergio en comparación con el de Max y el de Sebastian, con quien coincidió en Aston Martin.

"No es el piloto que es Max. Max es un piloto mucho más fuerte. Probablemente no es el estratega que era Sebastian porque Sebastian es un estratega mucho más fuerte. Pero (Pérez) era muy bueno en la gestión de los neumáticos y trabajó muy bien con su antiguo ingeniero, Tim, para mejorar en clasificación", aseguró.

Se rindió ante Vettel, pero está encantado con cómo trabajó Sergio en Force India.

"Diría que Sebastian es probablemente el mejor piloto con el que he trabajado, pero Checo en ese equipo con el grupo del muro de boxes que teníamos, que no es muy diferente hoy, hizo muchas cosas buenas con ese coche", agregó.

El gran recuerdo que Checo dejó en Force India

Durante sus años en Force India y Racing Point (2014-2020) Checo Pérez tuvo uno de los coches más lentos de la parrilla (lo han reconocido ex ingenieros y ex pilotos) y normalmente estaba en el top 10 de cada Gran Premio.

"Tengo 100% de debilidad por Checo, porque Checo durante muchos años fue la persona que sumaba puntos en el equipo haciendo cosas como la estrategia de Rusia 2015, haciendo lo que se le pedía", destacó Collins.