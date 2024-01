El SÚPER PODER de Checo

Ángel Armando Castellanos

Martes 2 Enero 2024 10:07 - Actualizada: 10:08

Sergio Checo Pérez tiene un gran poder de controlar sus emociones y recuperarse cuando las cosas no le salen como quiere.

Eso es lo que valora Bernie Collins, quien trabajó en Force India, Racing Point y Aston Martin. Llegó a ser director de estrategia de carrera y ahí coincidió con Sergio.

"Checo Pérez ya se dio cuenta que puede disfrutar correr en Red Bull, ganar carreras y podios"Leer más

“Fue muy fácil trabajar con él en una mala clasificación porque cambió las cosas de inmediato y estuvo bien en la carrera. Cuando la clasificación era mala por cualquier motivo, siempre llegaba a la oficina un poco desanimado, diciendo 'Esto no es lo que esperábamos, queríamos mucho mejor, va a ser una carrera difícil'", inicia diciendo en el podcast Beyond The Grid.

Destacó que el mexicano siempre pensaba en soluciones antes que en lo que había pasado en la qualy.

"Y muchas veces, Checo ya estaba preguntando: 'Está bien, ¿qué vamos a hacer en la carrera? Salimos 18'. Yo me decía: 'Aún no he superado la negatividad y ya me estás preguntando cómo estamos'. Esto se va a resolver". Obviamente, una salida desde el puesto 18 no fue simulada", explicó.

Uno de sus puntos fuertes fue tener a sus seres queridos cerca. Eso potenciaba sus cualidades.

"Siempre descubrí, especialmente con su familia a su alrededor, que era muy sólido emocionalmente en ese momento. Obviamente, es muy diferente cuando eres el piloto que anota más puntos. Es una situación muy diferente a la de Red Bull", agregó.

Las qualys de Checo en 2023 en la F1

Checo Pérez lo pasó mal en las qualys de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Se llevó dos poles al inicio de la temporada, pero después padeció.

Se quedó sin Q3 en nueve de 22 Grandes Premios y eso provocó que fuera duramente señalado, aunque en ocasiones él también reclamó que la estrategia de Red Bull no era la ideal.

En carrera tuvo varias remontadas muy buenas que le valieron elogios, tras ganar batallas a otros pilotos.