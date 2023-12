La muerte de Gil de Ferran sin duda cimbró al automovilismo por diferentes motivos, y uno de ellos fue los pilotos, ya que Fernando Alonso y Carlos Sainz fueron algunos de los que tuvieron como mentor a Gil.

Después de que se anunciara el fallecimiento del ex piloto debido a un infarto mientras conducía en un circuito estadounidense apenas con 56 años de edad, la noticia golpeó especialmente a los que fueron dirigidos por él.

Alonso fue uno de los que más tuvo oportunidad de hacerlo debido al paso de Gil por McLaren, coincidiendo con el español, por lo que a través de sus redes, compartió este emotivo mensaje.

"No tengo palabras, es un día muy triste. Gracias por los momentos que compartimos, por enseñarme de todo corazón a correr en óvalos y por los innumerables recuerdos que creamos juntos. Te extrañaremos Gil ❤️."

