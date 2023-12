La imperdonable MENTIRA de Hamilton

Matthew Hobkinson

Jueves 28 Diciembre 2023 09:24 - Actualizada: 09:30

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, admitió haber fingido una enfermedad en el pasado para eludir sus tareas de prueba durante su estancia en Mercedes.

Las pruebas de postemporada y pretemporada nunca han sido el pasatiempo favorito de los pilotos, y Sergio Pérez incluso recientemente las etiquetó como un dolor en el trasero.

Hamilton claramente tiene una mentalidad similar, después de revelar que ha utilizado el viejo truco de fingir estar enfermo para no acudir al trabajo.

La revelación salió a la luz durante una reseña de final de temporada en el canal oficial de YouTube, con Hamilton acompañado por el director del equipo, Toto Wolff, y el piloto reserva Mick Schumacher, mientras se dirigían a una sala repleta en su sede de Brackley.

Sergio Pérez no es un fanático de las pruebas de F1

Y resulta que Lewis Hamilton tampoco lo es

Hamilton admite fingir enfermedad

La ausencia de George Russell fue abordada por Wolff, quien reveló que el hombre de King's Lynn estaba luchando contra una enfermedad.

Sin embargo, fue el seguimiento de Hamilton lo que reveló hasta dónde estaba dispuesto a llegar el hombre de 38 años para salir de las pruebas.

George Russell estuvo ausente de la revisión de fin de temporada del equipo por enfermedad

"George está realmente enfermo, no es una enfermedad lo que lo han sacado", dijo Wolff.

“Me lo preguntaba”, respondió Hamilton. “En el pasado he hecho eso para perderme los días de prueba, porque generalmente no me gustan los días de prueba. Así que ayer, cuando me enteré de que estaba enfermo, pensé: '¡Ah, me ha superado, ha pasado a otro nivel!'”, dijo Hamilton.

Las pruebas se llevarán a cabo entre el 21 y el 23 de febrero del próximo año, una semana antes del estreno en Bahrein a medida que aumenta la emoción por el apagado de las luces una vez más.

Hamilton, por supuesto, estará presente, ya que la estrella de Mercedes espera que las Flechas de Plata puedan pelear a Red Bull después de lo que fue una temporada decepcionante para el equipo en 2023.