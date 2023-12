La CONSECUENCIA del fichaje de Alonso por Aston Martin

Aloisio Hernández

Miércoles 27 Diciembre 2023 11:33

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, aseguró que encontró un Fernando Alonso "diferente" cuando llegó al equipo británico.

En una conversación con Relevo, el ex piloto dijo: "Me he encontrado al mismo Fernando de siempre, que ha sido lo más positivo.

"Ha sido toda una experiencia este primer año, sobre todo porque me he vuelto a reencontrar con Fernando después de muchos años.

"Si cabe, todavía más maduro y con una capacidad espectacular para motivar y empujar al equipo. Desde el primer momento, nos ha transmitido mucha exigencia. Es una autoexigencia que te lleva a tu propia exigencia", compartió.

El bicampeón del mundo fichó por el equipo de Lawrence Stroll a mediados de la temporada 2022. Esto, luego de que se hizo publico el deseo de Sebastian Vettel de retirarse de la máxima categoría.

¿Cómo le fue a Fernando Alonso en su primer año en Aston Martin?

Aston Martin espera evolucionar el AMR23 en 2024

Fernando Alonso y Aston Martin sorprendieron al mundo entero cuando lograron hacerse con cuatro de los primeros cinco podios de la temporada y eran el segundo equipo por detrás de Red Bull Racing.

Aunque el desarrollo del auto les impidió continuar peleando por los primeros lugares de la carrera, al final acabaron la campaña con ocho podios en total.

Aston finalizó quinto en el Campeonato de Constructores con 280 puntos y Alonso se ubicó en el cuarto lugar del Mundial de Pilotos tras sumar 206 unidades.