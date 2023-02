Fernando Alonso salió del circuito de Jerez en su auto y desató la locura los fans que se encontraban esperándolo en las puertas de salida.

El piloto asturiano estuvo el pasado 7 de febrero en el circuito español para cumplir con la primera de dos sesiones de pruebas de neumáticos Pirelli.

Estas pruebas le sirven al piloto y al equipo para continuar preparándose para recibir al AMR23.

El piloto asturiano tuvo su segunda sesión con el AMR22, ya que ya había estado manejando el auto que perteneció a Sebastian Vettel durante el test de postemporada en 2022.

Los test de Pirelli tienen la característica que no son transmitidos por TV y tampoco pueden contar con la presencia de público; sin embargo, en los últimos días han surgido historias de aficionados que querían ver al bicampeón y se dieron cita en el circuito.

Aunque la gran mayoría no pudo ver a Fernando, decidieron que era mejor esperarlo a la salida. Cuando Alonso salió, se despidió con dos lanzamientos de luces y un toque de claxon.

Two flashes with the headlights and one honk, Fernando Alonso pic.twitter.com/6vEfHWj0Yh