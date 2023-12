La CONDICIÓN de Red Bull para renovar a Checo

Aloisio Hernández

Lunes 25 Diciembre 2023 15:29

Christian Horner, jefe de equipo en Red Bull, aseguró que renovarán a Sergio Pérez más allá de 2024 si consigue buenos resultados.

En declaraciones recogidas por Motorsport, el británico señaló: "Creo que la posición de lujo en la que estamos, es que no tenemos ninguna prisa. Tenemos muchas opciones y creo que es el asiento de Checo en el que hay que fijarnos. "Es a él a quien estamos respaldando. Es nuestro piloto para 2024. Y si hace un gran trabajo el año que viene, no hay razón para que no lo prolonguemos hasta 2025. Pero se basaría puramente en lo que consiga durante lo que será una gran parte de la temporada", aseguró.

Checo tiene contrato hasta finales de 2024, pero en la pasada temporada su asiento estuvo bajo muchos cuestionamientos por sus malos resultados en clasificación.

¿Cuántos puntos hizo Checo Pérez en 2023?

Red Bull nunca había obtenido un doblete en el Campeonato de Pilotos

A pesar de que Sergio Pérez tuvo momentos muy complicados en la campaña, logró sumar 285 puntos y terminó como subcampeón del mundo.

El mexicano ganó dos carreras y obtuvo nueve podios a lo largo del año. Además, fue el corredor que más rebases realizó de toda la parrilla.