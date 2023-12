El piloto mexicano Lorenzo Castillo correrá en la Fórmula 4 de España durante el 2024.

Tratará de seguir los pasos de Sergio Checo Pérez para algún día ser parte de la Fórmula 1.

Esto fue oficializado por Tecnicar Motorsport Solutions, el equipo con el que ha renovado contratoy con el que competirá.

"Lorenzo Castillo renueva por Tecnicar Racing con un doble programa. El mexican competirá en Formula Winter Series & F4 España", avisó la escudería en un tuit. La temporada iniciará el 10 de mayo en Navarra, España y pasará por otros países como Portugal y Francia, terminando el 10 de noviembre en Cataluña.

Lorenzo es de origen oaxaqueño y tiene 15 años. Destacó en el karting en México y eso le permitió salir del país para probarse en Estados Unidos.

"Hace un tiempo un amigo de mi papá nos invitó a que corriera en Europa. La fecha se llevó a cabo en ciudades como Nápoles en Italia y Málaga en España", expresó en declaraciones a El Imparcial de Oaxaca.

