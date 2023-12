Ángel Armando Castellanos

Jueves 21 Diciembre 2023 09:33

Fernando Alonso reconoció que los años que tiene en la Fórmula 1 lo han hecho cambiar su manera de actuar en el día a día.

Reconoció que ha tenido que modificar algunas conductas, especialmente en lo que se refiere a sus rutinas como piloto de Fórmula 1.

Admitió que la juventud otorga una energía que ayuda a que los pilotos crean que pueden hacer todo, pero que la experiencia regala una valiosa lección: el enfoque.

Conocerse ha sido fundamental para tomar mejores decisiones y hacer que su cuerpo y su mente funcionen como tienen que hacerlo para ayudarlo a llegar a donde quiere.

"Cuando eres joven, cometes algunos errores: intentas hacerlo todo, intentas estar en todas partes, pero no puedes hacerlo y luego rendir al máximo y estar al 100% cuando llega el momento de pilotar el coche. Ahora creo que regulo más que nunca. Sé lo que me afecta, lo que me agota la batería y trato de ser lo más eficiente posible", aseguró a la web de Aston Martin.

Enfoque

Reconoció que los itinerarios del Gran Circo lo obligan a cambiar radicalmente su vida durante una semana de carreras.

"Vivimos una vida muy diferente de lunes a jueves y luego de jueves a domingo. Es como si hubiera una persona completamente diferente dentro de tu cuerpo y mente. Puedo relajarme y ser como un hombre normal de 42 años al comienzo de la semana y luego, de jueves a domingo, ser un piloto totalmente concentrado", agregó.