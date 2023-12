Nazario Assad De León

Martes 19 Diciembre 2023 11:18

Mercedes superó a Ferrari por tres puntos para asegurarse el segundo puesto en el campeonato de constructores en 2023, pero Toto Wolff ha admitido que ambos equipos son considerados "perdedores" en esta batalla competitiva.

La lucha por el segundo puesto entre Mercedes y Ferrari se resolvieron en la última carrera de la temporada 2023 de Fórmula 1, pero incluso con el segundo puesto, Mercedes seguía detrás de Red Bull por unos sustanciales 451 puntos.

Esto llevó al director del equipo Mercedes, Wolff, a decir que quienquiera que obtuviera el segundo lugar en el campeonato de constructores habría sido igualmente un perdedor.

"Ambos perdedores", respondió Wolff cuando se le preguntó si prefería terminar segundo sin una victoria o tercero con una victoria. "Es mejor ser segundo por el dinero y las bonificaciones, y es mejor ser P3 por el tiempo en el túnel de viento".

"Sin embargo, Ferrari tiene un 7% más que nosotros, y habríamos Tenía un 14% más que Red Bull si termináramos terceros, pero no puedes conseguir lo que siempre quieres. Quieres las bonificaciones y el tiempo adicional en el túnel de viento", dijo el jefe de equipo.

Mercedes 2024

En el Podcast de F1 Nation, Wolff compartió sus pensamientos sobre la próxima temporada 2024, expresando su esperanza de una mejora significativa con respecto a la desafiante temporada que experimentaron en 2023.

Wolff dijo que Mercedes tiene el potencial de dar un paso significativo, trazando un paralelo con el progreso transformador que Aston Martin logró al inicio de la temporada 2023.

Mercedes podría dar un gran paso en la temporada 2024

"Fue realmente bueno que Aston Martin fuera tan competitivo al comienzo de la temporada", dijo Wolff. "Porque eso, al menos para nosotros, dejó claro que la parte trasera no es el problema". La caja de cambios no es el problema. El motor no es el problema. La suspensión trasera no es el problema", destacó.

"Tenemos que buscar en otra parte y es por eso que me gusta tener equipos que tengan las mismas especificaciones. No solo agregar una décima parte de carga aerodinámica y esto es justo lo que necesitamos encontrar. Así que vamos a dar un paso de dos segundos y medio", concluyó.