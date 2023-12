Cal Gaunt

Martes 19 Diciembre 2023 10:28

El dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso, ha admitido que ha hecho muchos sacrificios en su carrera en la Fórmula 1, pero insistió en que no se arrepiente en la búsqueda del éxito en las carreras.

Alonso terminó cuarto en el campeonato de pilotos campeonato en la temporada 2023, tras conseguir ocho podios para Aston Martin.

Sin embargo, el español, que no es ajeno a las victorias, reconoció que el éxito muchas veces va acompañado de sacrificio, al profundizar en reflexiones sobre su carrera.

"Soy una persona muy competitiva", dijo Alonso al sitio web de Aston Martin. "Me gusta fijarme metas y objetivos. En última instancia, quiero ganar, todos lo queremos, pero incluso cuando eso parece poco probable, me planteo desafíos personales: tal vez terminar entre los cinco primeros sea posible, tal vez un podio. Eso proporciona mucha motivación", agregó.

“Por supuesto. Haces sacrificios, y a veces eres consciente de ellos cuando los haces y otras veces no te das cuenta hasta cinco años después. Eso podría ya sean cosas que te gustaría hacer o familiares y amigos que no ves con tanta frecuencia como te gustaría. He sacrificado mucho por la F1, pero no me arrepiento”, mencionó.

Fernando Alonso ganó dos títulos mundiales durante su etapa en la Fórmula 1

Alonso ha admitido que ha sacrificado cosas por su carrera en la F1

Alonso espera competir en 2024

Alonso también compartió sus ambiciones para la temporada 2024 de F1, reconociendo el desafío de superar la excepcionalidad de 2023 , una temporada que consideró "especial" en su carrera.

Fernando Alonso calificó la temporada 2023 como una de las más especiales de su carrera

“No creo que vaya a cambiar mucho porque hay demasiadas incógnitas cada temporada; cualquier cosa puede pasar en la Fórmula 1”, añadió Alonso.

“Esperamos volver a ser competitivos, luchar por puntos y podios regulares, ojalá por nuestra primera victoria, ese sería el sueño, pero no podemos subestimar el desafío", agregó.

“Superamos las expectativas este año porque las expectativas eran bajas. Por eso esta temporada se siente increíble. Si fijamos expectativas demasiado altas –irrealmente altas– existe el peligro de que suceda lo contrario”, concluye el español.