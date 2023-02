McLaren inició las celebraciones de su 60 aniversario con un cambio de imagen de su centro de tecnología y también con el anuncio del nombre de su nuevo monoplaza para 2023.

La empresa fue fundada en 1963 por Bruce McLaren, entonces piloto de F1. Ingresó al Campeonato Mundial en 1966 y obtuvo su primera victoria cinco años después, mientras dominaba la serie Can-Am a fines de la década.

El equipo de Woking se ha consolidado como un peso pesado en la categoría con 12 títulos del Campeonato del Mundo y ocho títulos del Campeonato del Mundo de Constructores, aunque el último lo ganó Lewis Hamilton en 2008.

El equipo realizará un año de celebración para celebrar su 60 cumpleaños. El primer hecho lo reveló un mensaje en las redes sociales.

Un tweet decía: "Este año se cumplen 60 años desde que Bruce fundó McLaren. Para comenzar nuestro año de celebración, transformamos nuestro hogar, el MTC, en una pieza central vibrante e inmersiva", señalaron.

This year marks 60 years since Bruce founded McLaren. To start our year-long celebration, we’ve transformed our home, the MTC, into a vibrant and immersive centrepiece. #McLaren60 #ForeverForward pic.twitter.com/47EjSKbwsN