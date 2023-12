Vincent Bruins

Miércoles 13 Diciembre 2023 10:13

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, finalmente habló en SportBild sobre la investigación de integridad que la FIA había iniciado contra su esposa, Susie Wolff.

La investigación finalmente fue retirada y el austriaco señala que se ha cruzado una línea roja y también vio un claro ataque personal a su familia.

La FIA había captado señales sobre posibles conflictos de intereses entre la pareja Wolff. Susie Wolff es la directora general de la Academia de F1 y, por tanto, es cercana a la FOM.

Se rumoreaba que de esta manera podría llegar información confidencial al jefe del equipo Mercedes. La asociación automovilística anunció públicamente que quería investigar, pero posteriormente los equipos anunciaron que no habían presentado ninguna denuncia. Un día después, la FIA anunció que no era necesaria más investigación.

Mantener el trabajo y la vida privada separados

"Mi esposa y yo llevamos gasolina en la sangre, pero somos lo suficientemente profesionales para manejar el trabajo y claramente separados en privado. Tampoco veo dónde nuestro trabajo se superpone tanto", dice el jefe del equipo Mercedes.

Toto recuerda también que habla con su esposa de cosas completamente diferentes: "Tenemos tres hijos de 6, 19 y 22 años, así que como puedes imaginar, tenemos otros problemas".

Cuando la FIA anunció su intención de investigar, Wolff estaba en una reunión. "Estaba en una reunión técnica cuando Bradley Lord, nuestro director de comunicaciones, me envió el mensaje de la FIA. Busqué más detalles pero no los había porque la FIA no se había puesto en contacto con nosotros", declaró.

Ataque a la familia Wolff

A Wolff no le molesta que se estén jugando juegos políticos. Tiene problemas con el hecho de que su familia haya sido atacada.

"Después de diez años como jefe de equipo me he endurecido y lo que pasó no me sorprende, pero esta historia fue impactante. Quedé atrapado en el fuego cruzado, pero eso no es un problema", mencionó.

"En la Fórmula 1 peleas con los codos afuera, tengo la piel dura y lo puedo tolerar, pero cuando la gente critica a mi familia, es una historia completamente diferente. Fue un ataque personal que cruzó la línea roja", dijo muy molesto Toto.