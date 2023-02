Ángel Armando Castellanos

Miércoles 8 Febrero 2023 09:20 - Actualizada: 09:24

Sergio Checo Pérez avisó que no tiene miedo de Daniel Ricciardo pensando en que pudiera quitarle su sitio en Red Bull.

El australiano volvió a la escudería austriaca como reserva para 2023, pero el mexicano en absoluto lo ve como una amenaza.

"No, cuando estás en Red Bull Racing das lo mejor de ti. No importa si Daniel está aquí o no.

"Red Bull puede poner a cualquiera que quiera en la parrilla", dice claramente el tapatío.

Pérez lleva tres victorias como piloto del Toro Rojo y ya logró lo que Ricciardo nunca pudo: ayudar a obtener un título de constructoras.

Habrá pelea Daniel vs Pérez

El analista de Sky Sports, Karun Chandhok; sin embargo, cree que Pérez sí corre riesgo de perder su lugar en la temporada 2024.

“Creo que Daniel contra Checo es una pelea interesante por el asiento del '24. ¿Cómo van a calificar a Daniel?

Eso es lo que me gustaría ver porque sí, lo pueden poner en un simulador, pero eso no es lo mismo que en conduciendo el auto viejo. Entonces, ¿lo van a probar en alguna parte? Eso es lo que me gustaría ver; ¿cómo evalúan realmente a Daniel Ricciardo?", dijo Chandhok.