Aloisio Hernández

Martes 12 Diciembre 2023 09:04

Jake Dennis, piloto de reserva de Red Bull Racing, confirmó que el RB20 de Sergio Pérez y Max Verstappen "va bien".

Luego de una palea brutal con Lewis Hamilton por el campeonato de 2021, el equipo austriaco volvió a conseguir el título a pesar de la resistencia presentada por Charles Leclerc y Ferrari.

Sin embargo, en 2023 no hubo competencia. Checo y Max ganaron prácticamente todas las carreras de la campaña y solamente Carlos Sainz evitó que "barrieran" con toda la parrilla.

Checo ganó dos carreras en 2023 y terminó con nueve podios

A pesar de que hubo algunas escuderías que mejoraron mucho como McLaren y Aston Martin, se espera que la historia se repita en 2024.

En la cima

En charla con varios medios, el piloto probador de los tricampeones del mundo dio noticias sobre su próximo monoplaza: "Puedo confirmar que el RB20 va bien en el simulador.

"Como yo he estado haciendo todo el trabajo de simulación con estos chicos durante los últimos cinco años, Christian me avisó con un poco más de antelación de que me iba a subir al coche.

"Todo el mérito para estos chicos por construir algo tan especial, me gusta atribuirme un pequeño crédito por el trabajo en el simulador. Las horas que me hacen trabajar no son las más agradables, pero es genial ver que obviamente vale la pena", aseguró.