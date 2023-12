Tyler Rowlinson

Lunes 11 Diciembre 2023 10:28

Oscar Piastri ha dicho que su compañero de equipo, Lando Norris, le ha dado la confianza para triunfar en la F1 y cumplir con las enormes expectativas marcadas sobre él al inicio de la temporada.

El australiano habló con F1.com acerca de ser premiado como Novato del Año por sus esfuerzos en 2023, y muchos afirman su campaña de debut fue la mejor desde la de Lewis Hamilton en 2007.

McLaren tuvo problemas en la primera mitad del temporada con un coche poco desarrollado, pero después de que llegaron las mejoras al coche en el Gran Premio de Austria, Piastri y Norris pasaron de ser rezagados a ser aspirantes habituales al podio.

El novato terminó la temporada noveno en la clasificación con 97 puntos, logrando dos podios y victoria en la carrera Sprint en Qatar, ayudando al equipo a vencer a Aston Martin y ocupar el cuarto lugar en el campeonato de constructores.

Piastri: Norris ha sido el referente

Es seguro decir que el joven de 22 años cumplió con las expectativas de cara a la temporada luego de una impresionante carrera juvenil y dijo que su compañero de equipo le ha dado la confianza para competir en la F1.

“Mucha confianza, para bien o para mal, proviene de los resultados y creo que a veces todo lo que se necesita es un buen resultado y luego tienes la creencia de que puedes hacerlo", explicó.

“Para mí, siempre he tratado de no mirar los resultados y seguir cómo siento que han ido las cosas y qué tan bien creo que he conducido", agregó.

“En la F1 solo puedes comparar directamente a tu compañero de equipo, y Lando ha sido un muy buen punto de referencia. Entonces, de alguna manera, al menos al principio, ver cómo me fue fue una especie de vara de medir para mí", declaró Oscar.

“Eso probablemente fue lo que me dio la confianza y luego también los resultados más adelante este año. Pero también, simplemente saber que puedo mezclarme con estos muchachos y ahora que estoy aquí con McLaren por al menos otros tres años, todas esas cosas ayudan a tu confianza", sentenció el joven piloto.