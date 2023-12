Cal Gaunt

Lunes 11 Diciembre 2023 09:37 - Actualizada: 09:38

El jefe de McLaren, Zak Brown, ha ofrecido un inusual apoyo al propuesto 'undécimo equipo' en la Fórmula 1, pero admitió que aún no tiene claros los detalles de la oferta Andretti-Cadillac.

La FIA ha aprobó la oferta del equipo potencial, pero 'FOM', o la Dirección de Fórmula Uno, aún debe dar el visto bueno después de examinar todos los ángulos comerciales posibles.

Varios equipos existentes han expresaron sus reservas sobre la perspectiva de agregar otro equipo a la serie, advirtiendo que un equipo adicional que se quedara con una parte de los ingresos del deporte podría resultar financieramente ruinoso.

Brown, sin embargo, le dijo al podcast Track Limits, que cree que la mayoría de los directores de equipo en realidad no conocen los detalles del acuerdo propuesto, y que estaría a favor de agregarlo a la parrilla si eso ayudara a todos.

Michael Andretti ha sido el rostro de la candidatura Andretti-Cadillac

Zak Brown ha sido franco en la parrilla de F1

Prefiero un pastel más grande

“La ventaja es que pueden ayudar a hacer crecer el pastel. Ese pastel pueden ser los fans, ante todo; pueden ser ingresos por televisión; eso podría ser una mayor exposición en un mercado determinado que ayude a atraer más patrocinadores; emoción en la pista de carreras", mencionó el directivo.

“La desventaja es que si el pastel no crece, entonces simplemente estás dividiendo el pastel del mismo tamaño, y ahí es donde creo que están la mayoría de los equipos", resalta.

“Creo que no todos estamos informados sobre cuál es la propuesta real, por lo que todos andan dando vueltas con una opinión. No he visto específicamente lo que hay sobre la mesa", argumenta.

“Mi opinión es que, siempre y cuando sea aditivo para el deporte (atraiga más fanáticos, genere más ingresos, genere mejores contratos televisivos, sea lo que sea), si hace que el pastel sea más grande, yo prefiero tener una undécima parte de un pastel que es 1000 veces que una décima parte de uno que es 100 veces", concluyó el jefe de McLaren.