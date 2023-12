Angel Armando Castellanos

Lunes 11 Diciembre 2023 05:39 - Actualizada: 05:40

El Gran Premio de Madrid no está siguiendo los pasos correctos para poder ser incluido en el calendario de la Fórmula 1 a corto plazo. Eso es lo que avisa vicepresidente primero de la FIA y presidente del Real Automóvil Club de España.

El dirigente reclama que todo se está haciendo al revés y que eso complica que pueda celebrarse la carrera.

"Puede que en ese caso hayamos empezado la casa por el tejado, pero no digo que no, solo digo que a fecha de hoy, ni la Federacion Española, la autoridad nacional en España, ni la FIA, han recibido ningún documento ni nada sobre ese proyecto que hemos visto en la prensa ultimamente. El día que lo recibamos, lo estudiaremos", aseguró en declaraciones recogidas a Motorsport.

Insistió en que no se están haciendo las cosas como deberían hacerse para que se apruebe todo y la competencia pueda llevarse a cabo.

"Como presidente del RACE, ¿qué puedo decir? La última vez que Madrid tuvo F1 fue en el '81. Tener Fórmula 1 en Madrid es un deseo de mucha gente, pero creo que, y ese es el riesgo con estas cosas, hay un proceso.

"Hay un proceso claro para tener un Gran Premio en un lugar, y no creo que se esté siguiendo el proceso, ni se hayan dado los pasos a seguir del proceso, frente a lo que se puede leer, como se rumorea", detalló.

El paso que no se ha dado

Para empezar, la organización responsable de recibir las intenciones de que se dispute el GP no tiene ningún documento.

"¿Quién es la autoridad deportiva de un país? La ASN. En el caso de España, es la Federación Española de Automovilismo, así que ahí es donde empieza el proceso. Cada vez que se quiere hacer una carrera en un país, se acude a ella. Y a día de hoy, ¿la Federación Española ha recibido ese proyecto para analizarlo, estudiarlo y enfocarlo? No, no lo ha visto. Por cierto, solo por aclarar, el presidente de la Federación Española (Manuel Aviñó) es vicepresidente de la FIA en Europa", explicó.

Si esa autoridad no tiene los papeles, entonces tampoco los tiene la FIA. Sin eso es imposible que haya F1 en la capital española.

"Por tanto ese primer paso no ha sucedido todavía. Cuando la Federación Española considere que ese proyecto es un proyecto válido y que están interesados, lo canalizan a la FIA. ¿Por qué? porque están hablando como cualquier circuito urbano y en casos así, lo primero que tienes que hacer es homologar, certificar, cosas así. ¿Quién hace todo este proceso? La FIA. La Federación Española no ha recibido nada, entonces por lo tanto ellos no han canalizado nada a la FIA, la FIA no ha recibido nada. Nadie, ningún ingeniero, nadie ha estado trabajando hasta ahora en ese proyecto que ha salido en la prensa en los últimos días", expuso.

Calendario

Sin ese primer paso no hay forma de dar el que sigue, que es entrar en la lista de espera para los siguientes roles de carreras.

"Luego, cuando tienes el poder deportivo que lo ha aprobado, el circuito certificado y homologado, y todas esas cosas han pasado, todavía hay otro paso, que es que hay una gran batalla, y ahora más que hace unos años, de ser incluido en el calendario, porque hay una lista de espera”, sentenció.