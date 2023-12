Jan Bolscher

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, ha revelado que su figura clave Adrian Newey estuvo a punto de abandonar el equipo después de que Ferrari lo sedujera con la promesa del "estilo de vida de Hollywood."

Como director técnico del equipo, Newey jugó un papel fundamental en el resurgimiento de Red Bull, allanando el camino para el dominio del equipo y los tres campeonatos mundiales de Max Verstappen.

Sin embargo, tras los cambios reglamentarios en la temporada 2014 de Fórmula 1, Red Bull enfrentó un período desafiante después de haber asegurado previamente cuatro campeonatos de constructores consecutivos entre 2010 y 2013.

Horner ha revelado que Newey estuvo a 'media hora' de dejar Red Bull durante este período desafiante, tentado por las ofertas de Ferrari.

“Nuestro proveedor de motores no alcanzó el objetivo por completo”, dijo Horner en el Eff Won con DRS podcast. “En ese momento, Sebastian Vettel se marcha por culpa del motor", agregó.

“Adrián estuvo muy cerca de irse, estuvo como a media hora, Ferrari fue duro por él y le prometieron el mundo: puedes tener un estilo de vida de Hollywood, volar a la fábrica desde Mónaco todos los días, no pagar ningún impuesto, puedes diseñar un coche de carretera", mencionó.

“Logré persuadirlo para que se quedara diciéndole: 'Haremos un coche de carretera, si quieres hacer un coche de carretera, ¡haremos un coche de carretera!'', agregó.

Adrian Newey casi deja Red Bull después de la temporada 2014 de F1

Adrian Newey ha sido monumental en la pelea por el campeonato de Red Bull

Planes de jubilación de Newey

Newey no es ajeno a los cambios de equipo, ya que trabajó en Williams, McLaren y ahora en Red Bull. La idea de un posible cambio a Ferrari no es una idea inusual.

Adrian Newey junto a Alain Prost en Williams en 1993

Sin embargo, Newey recientemente habló sobre sus planes de retiro, afirmando que solo abandonaría el deporte cuando crea que ya no contribuye significativamente al equipo.

“Creo que cuando tenía poco más de 50 años, pensé que a los 60 me iría a tumbar a la playa”, dijo Newey al Telegraph. “Pero la realidad es que me aburriría, sé que lo haría. Recuerdo a Mario Andretti, para quien diseñé carreras cuando tenía 47 años y todavía era muy competitivo", dijo el más valioso en Red Bull.

"Más tarde empezó a tener algunos accidentes y estaba claro que su competitividad estaba disminuyendo. Me encontré con él unos años más tarde y me dijo: 'Mira, sé que no soy tan listo como solía ser'. "Pero mientras la gente sea lo suficientemente tonta como para llevarme, seguiré conduciendo hasta que deje de disfrutarlo". Creo que es una buena manera de ver las cosas.

“Si siento en mí mismo y/o si otras personas me dicen 'Mira, tu contribución ya no sirve' entonces tengo que hacerlo. "Toma eso en cuenta porque lo último que quiero hacer es decepcionar al equipo. Pero mientras sienta que puedo contribuir... espero seguir contribuyendo ahora".

Newey es aclamado como uno de los mejores diseñadores de autos en la historia de la F1, particularmente durante su mandato en Red Bull. La perspectiva de su partida es sin duda un pensamiento alarmante para cualquier equipo.