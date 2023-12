Fernando Alonso fue el piloto que más mejoró entre el 2022 y el 2023. Hay una cifra que lo demuestra claramente.

Más allá de que pasó del noveno al cuarto lugar en el Campeonato Individual, hay un número que no deja lugar a dudas.

Es el conductor que más puntos sumó a la hora de compararlo con su rendimiento del año anterior.

Pasó de los 81 a los 206, es decir, 125 más del 2022 al 2023. Esto a pesar de que quitando el Gran Premio de Brasil, sus últimas carreras no tuvieron a la mejor versión del AMR23.

En segundo lugar aparece Max Verstappen, que se quedó a sólo cuatro de su mejora, registrando 454 en el 2022 y 575 en 2023.

En el caso de Sergio Checo Pérez, retrocedió, pero muy poco. Fueron 20 unidades menos las que acumuló de una temporada a otra, (305 a 285).

El peor registro se lo llevó Charles Leclerc, con 102 menos. Justo detrás de él aparece George Russell, con 100.

Carlos Sainz se quedó en 46 menos en relación a la temporada anterior.

