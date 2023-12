Shay Rogers

Max Verstappen ha compartido su decepción tras tener que despedirse del RB19 todo conquistador.

El Gran Premio de Abu Dhabi marcó las últimas vueltas del holandés en el coche, mientras Red Bull ahora centra su atención en el coche de la próxima temporada.

Hemos visto a otros pilotos como Kimi Raikkonen y Charles Leclerc conservar chasis recientes de Fórmula 1 para sus propias colecciones, y es posible que a Verstappen le gustaría hacer lo mismo.

Max Verstappen cerró la temporada 2023 con estilo al conseguir una séptima victoria consecutiva

Max Verstappen recibe el trofeo del campeonato mundial por tercera vez

Verstappen: Sí acertó un poco más

“Creo que me impactó un poco más una vez que estuve en el podio en Abu Dhabi, te das cuenta de que la temporada ha terminado, no entiendes que lamentablemente ya no podré conducir este coche”, dijo en la gala anual de premios de la FIA.

“Ha sido increíble, también ha sido muy divertido trabajar con todos. Todos queremos ganar, queremos hacerlo lo mejor que podamos, pero cuando viajas tanto por todo el mundo también quieres hacerlo con un gran grupo de personas, y definitivamente tenemos eso en Red Bull", agregó.

Verstappen no tendrá que esperar mucho antes de probar la maquinaria Red Bull, ya que el RB20 saldrá a la pista para realizar pruebas en poco más de dos meses.

Aunque es poco probable que podrá igualar las hazañas del coche del que acaba de despedirse, sigue siendo el claro favorito para conquistar el mundial de 2024 corona del campeonato.