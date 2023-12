Aloisio Hernández

Jueves 7 Diciembre 2023 12:00

Daniel Ricciardo declaró que sueña con acabar su carrera en Red Bull Racing.

El tema sobre el segundo asiento en el equipo del tricampeón del mundo ha sido algo muy discutido en los últimos meses.

El mal paso de Sergio Pérez provocó que salieran muchos nombres como posibles reemplazos del mexicano, a pesar de que Checo ganó dos carreras en 2023.

Ricciardo sufrió un accidente que lo alejó varias semanas de las carreras y quedó por detrás de su compañero de equipo en el campeonato

No obstante, los jefes de la escudería siempre han mostrado su respaldo publico al número 11, quien tiene contrato hasta 2024. Aunque no hay novedades sobre una posible renovación, no sería imposible que se discutiera algo así si es que Pérez rinde de la mejor manera.

Metas

Durante su aparición en el podcast de la Fórmula 1, el australiano habló de sus planes para el futuro: "No quiero poner fecha a mis objetivos. En 2023 he vuelto a la familia de Red Bull, con el test en julio, volví a trabajar con Simon.

"Ese es mi sueño [volver a Red Bull]. Acabar mi carrera como piloto de Red Bull sería perfecto, si puedo volver allí, me aseguraré de acabar en el mismo lugar", finalizó.