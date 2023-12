Aloisio Hernández

Martes 5 Diciembre 2023 06:20

Fernando Alonso advirtió que dejará de correr cuando ya no se sienta motivado o porque se vuelva lento.

El piloto asturiano tiene contrato hasta finales del próximo año 2024, luego de haber firmado por dos temporadas con Aston Martin.

Para sorpresa de toda la parrilla, el rendimiento del equipo británico llevó al bicampeón del mundo a conseguir ocho podios, algo impensable cuando se anunció su fichaje.

Alonso finalizó cuarto en el Campeonato de Pilotos

Aunque su bajón de rendimiento fue importante por algunos momentos de la campaña, las expectativas siguen muy altas para 2024.

Retiro

Hablando sobre su salida de la Fórmula 1, Fernando dejó claro que eso depende un factor: "Lo he dicho muchas veces: si dejo de correr será porque ya no me siento motivado o porque me estoy volviendo lento.

“Si soy lento, seré el primero en levantar las manos y alejarme. Pero no creo que eso vaya a pasar, sinceramente no creo que vaya a tardar. Tengo una confianza tremenda en mí mismo", admitió en palabras recogidas por Racing365News.