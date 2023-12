Lars Leeftink

Lunes 4 Diciembre 2023 11:52

Peter Windsor, ex director de equipo y patrocinio de la F1, cree que Ferrari cometió un error al no traer al diseñador de Red Bull Racing, Adrian Newey, a Ferrari.

Después de que se hiciera conocido que el prestigiado diseñador de autos no habría dicho que no Ferrari, el analista considera que dejaron pasar una oportunidad de oro, incluso para convencer a pilotos de cierto pedigree como Max Verstappen de unirse a ellos gracias a Newey.

En un vídeo en su en el canal de YouTube Windsor comenta sobre Newey, quien desarrolló dos veces un automóvil que ganó campeonatos tanto para Sebastian Vettel como para Verstappen.

Según Windsor, Ferrari debería haber aprovechado la oportunidad para traer a Newey al equipo italiano hace casi diez años.

Parteaguas de la categoría

"Si Ferrari hubiera contratado a Adrian Newey hace seis, siete u ocho años y le hubiera pagado dos mil millones,", destacó.

Según Windsor, Ferrari claramente no dio en el blanco. No sólo porque Newey es un actor importante en el éxito de Red Bull, sino también porque resulta atractivo para otros pilotos.

"Que Ferrari no hiciera eso fue una estupidez. Si hubiera ido a Ferrari, no hay duda de que Ferrari habría ganado títulos mundiales. Probablemente Verstappen habría ido con él, pero no sucedió así".