Brian Van Hinthum

Lunes 4 Diciembre 2023 09:10 - Actualizada: 09:10

Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, no planea hacer cambios drásticos para que las lagunas relacionadas con el efecto outwash puedan abordarse en 2024 o 2025 y esto será así hasta 2026.

En 2022 se introdujeron nuevos reglamentos técnicos como parte del inicio de una nueva era en la categoría reina. Red Bull Racing y Max Verstappen han sido la fuerza dominante durante esta era, y ambos campeonatos fueron para Red Bull y Verstappen por un amplio margen tanto en 2022 como en 2023.

En 2022 resultó más fácil para los pilotos adelantar que en 2021, pero ahora que los equipos están empezando a aprender más sobre los coches, parece que este ya no fue el caso en 2023. Los equipos están empezando a aprovechar sus oportunidades y a encontrar lagunas.

El aire turbulento es peor

Algo que subyace a esto, dijo Tombazis a Motorsport.com, es el efecto outwash. Al maximizar el lavado de un coche, algo que muchos equipos están empezando a hacer cada vez más al encontrar lagunas en la ley, se ha vuelto más difícil para los conductores seguir el ritmo del coche que tienen delante.

"El aire turbulento definitivamente ha empeorado un poco este año. Sabíamos que empeoraría un poco a medida que los equipos se desarrollaran un poco más, pero hubo algunas áreas específicas del coche en las que no pudimos encontrar algunas lagunas lo suficientemente rápido", mencionó.

"Eso sólo empeoró las cosas, los equipos encontraron lagunas en las áreas que rodean las ruedas, los conductos de los frenos delanteros y la placa terminal del alerón delantero" dijo Tombazis.

"Ahora hemos aprendido cómo hacerlo la próxima vez, pero aunque el aire turbulento empeoró un poco en comparación con 2022, sigue siendo significativamente mejor que en 2021", agregó.

No antes de 2026

Aunque Tombazis reconoce que es necesario realizar cambios, no espera que esto suceda en 2024 o 2025. "Yo diría que probablemente será 2026. No tenemos intenciones de cambiar esto antes de 2025 a menos que suceda algo impredecible".

"No creo que sea mucho peor el próximo año porque no creo que haya otras lagunas para hacer algunas, no creo que haya empeorado durante el año: fue sólo un paso del año pasado a este año", concluyó.