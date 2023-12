Jan Bolscher

Lunes 4 Diciembre 2023 08:48

El jefe de Ferrari, Frédéric Vasseur, espera que Max Verstappen sea vulnerable cuando lo presionen, después de una temporada casi perfecta en 2023.

El jefe del equipo italiano espera poder presionar al holandés con más frecuencia el próximo año. porque sólo así verá oportunidades para su propio equipo.

El holandés puede ser atrapado con pocos errores en 2023. De las 22 carreras que se disputaron, sólo hubo una en la que Verstappen no logró subir al podio. Ese fue el fin de semana en el que las cosas salieron completamente mal para Red Bull Racing, en Singapur.

Sin embargo, el holandés rápidamente contraatacó. El siguiente fin de semana en Japón, demostró que Singapur fue realmente un fin de semana malo, pero que no había nada malo ni con sus cualidades ni con el RB19.

'Él siempre estuvo ahí'

"Peleó con 'Checo' en las dos o tres primeras carreras y después estuvo en otro planeta", abre Vasseur a la edición británica de Motorsport.com sobre la temporada de Verstappen.

"Obviamente no ha cometido ningún error en toda la temporada y cuando tuvo problemas en la clasificación, como en Jeddah, fue por un problema mecánico. Y después de eso siempre estuvo ahí, siempre haciendo buenas salidas y sin hacer contacto", Vasseur. continúa.

Presionar a Max

El francés ve que la distancia con el holandés se reduce: "Pero creo que nos estamos acercando un poco más a él, estamos... No quiero decir que lo estamos presionando porque eso no es cierto, en Abu Dhabi no estaba bajo presión, pero estaba bajo más presión que en Zandvoort o en otros eventos cuando voló".

Así es como Fred empuja al holandés a cometer un error, presionándolo. "Y el único problema para nosotros es que, como todos los demás, comete más errores cuando está bajo presión, pero nadie ha podido presionarlo esta temporada". agregó.

"Sólo nosotros en los últimos dos o tres eventos, ó Sainz en Singapur lo logramos y allí empezó a cometer algunos errores, o tal vez Red Bull cometió algunos errores en términos de configuración. Estábamos demasiado lejos esta temporada para ejercer este tipo de presión sobre ellos", concluye Vasseur.