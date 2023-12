Angel Armando Castellanos

Viernes 1 Diciembre 2023 05:24

Fernando Alonso sigue sorprendido por lo logrado con Aston Martin en este 2023.

Él acabó como el cuarto mejor piloto del Campeonato, a 28 puntos de Lewis Hamilton, tercer lugar; el equipo, quinto, a 22 de McLaren.

"Sólo veo aspectos positivos. Esas luchas son parte del trabajo y yo soy parte del viaje de este equipo", reconoce en palabras recogidas por Racing365News.

El asturiano, sin embargo, también admite que el gran salto dado en la temporada que recién terminó, agarró desprevenida a la organización. Él mismo no estaba en una situación como la actual desde el 2013.

“Creo que empezamos muy fuerte con el coche que fue sorprendentemente competitivo, incluso para nosotros con el paso del año pasado a este año.

“Quizás nos encontramos en una posición para la que no estábamos preparados, peleando con Mercedes, Ferrari, los mejores equipos con los que están acostumbrados a pelear a ese nivel", expone.

De más a menos

Aston Martin tuvo un arranque espectacular. Tras 11 carreras era tercero, a 39 unidades de Mercedes; él ocupaba esa misma posición en la Clasificación Individual, a 32 de Sergio Checo Pérez. Al final acabaron un poco más abajo.

“Quizás hemos retrocedido un poco en términos de desarrollo también en el coche durante la temporada, todavía no estamos al máximo nivel. Y nos encontramos un poco menos competitivos", asume.

No obstante, sigue viendo el vaso medio lleno. No estaba en el presupuesto lograr algo así. No parecía realista.

“Pero en general, creo que hace 12 meses era impensable, a estas alturas pensar en la campaña que hicimos. Recuerdo perfectamente el test del año pasado después de la carrera aquí [en Abu Dhabi] con el equipo.

“Si alguien me dijera que estaríamos en la situación en la que nos encontramos hoy, no lo creería”, sentencia.