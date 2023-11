Lars Leeftink

Miércoles 29 Noviembre 2023 11:13

Después del Gran Premio de Abu Dabi, los pilotos pueden prepararse poco a poco para unas merecidas vacaciones, y justo eso hará Lewis Hamilton

La temporada 2023 de Fórmula 1 contó con un gran número de 22 carreras y con el final del Gran Premio de Abu Dhabi, este largo y lleno año llega a su fin.

Los pilotos volaron por todo el mundo con fuertes cambios ocasionales entre zonas horarias y quedó claro durante el último fin de semana de carreras que el año estaba empezando a pasar factura a muchos pilotos, empleados y equipos. Ahora podemos mirar hacia las vacaciones de invierno y tener tiempo para recargar pilas.

Plan de temporada baja

Hamilton también se está concentrando lenta pero seguramente en las vacaciones de invierno, después de terminar tercero en el campeonato mundial después un año difícil.

El siete veces campeón del mundo, sin embargo, todavía tenemos trabajo por hacer antes de que eso suceda.

"No termino el trabajo hasta el 10 de diciembre, que en realidad es lo más temprano que terminaré. Normalmente no terminas el trabajo hasta alrededor del 20. Luego iré a Los Ángeles y trabajaré en algo de música. Una amiga mía va a tener un hijo, así que yo también estaré allí", afirma el conductor británico en ESPN

Lugar favorito

El siete veces campeón del mundo se lanza a las pistas: "Lo siguiente es pasar tiempo con la familia en la montaña, aire fresco , senderismo, esquí", dijo emocionado.

"Normalmente hago eso en Colorado, hago muchas vueltas allí. Voy a menudo a Aspen, tengo muchos amigos allí. Es un lugar tan hermoso, honestamente, es mi lugar favorito", agregó Lewis.

"Llevo un mono todo el día, un mono y mis Crocs, no tengo que preocuparme de que me fotografíen todo el tiempo, sólo voy de compras. Es la única época del año en la que puedo hacer eso. La mayoría de la gente en la montaña no mira nuestro deporte", sentenció el piloto de Mercedes.