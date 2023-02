Fernando Alonso ya está en Jerez, España para probarse en el volante de Aston Martin.

Va a manejar el AMR22 porque las reglas dicen que no puede subirse al de esta temporada hasta las pruebas en Bahréin.

Sin embargo, él mismo ha reconocido en varias ocasiones que es un entrenamiento que sirve porque le permite familiarizarse con los botones del coche y con el trabajo con los ingenieros.

La escudería británica compartió imágenes de él llegando al circuito, donde en las próximas horas va a dar varias vueltas para continuar con su pretemporada.

Pedro de la Rosa, embajador del equipo también tuiteó al respecto y se dijo emocionado por regresar a una pista que le trae memorias espectaculares de su paso por la Fórmula 1.

Fernando Alonso arriving at Jerez pic.twitter.com/yRZvkxL60b

Good morning from Jerez! / Buenos días desde Jerez! Cuantos recuerdos🙌 pic.twitter.com/b1NiGunDMH

Junto a Fernando y Aston Martin, Lewis Hamilton y George Russell de Mercedes también conducirán en la pista.

Ambos esperan que sea la última vez que deban enfrentarse a un W13 que en 2022 les provocó muchísimos dolores, especialmente al siete veces campeón.

One week closer to meeting the W14. 👊 pic.twitter.com/6wPtVCVOKw