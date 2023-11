Aloisio Hernández

Martes 28 Noviembre 2023 06:32

Carlos Sainz cree que "fue más consistente" en 2023 y que "ha sido más rápido" en el SF-23.

El corredor nacido en Madrid fue el único que logró ganar una carrera fuera de Red Bull Racing.

Con su victoria en Singapur, Carlos finalizó la campaña en séptimo lugar con 200 puntos. El piloto de Ferrari terminó la campaña con tres podios y una victoria.

Aunque la temporada de Sainz tuvo un momento muy alto tras el parón de verano, los problemas de inicio y final de año fueron los que lo alejaron de poder finalizar 2023 en una buena posición.

Sainz evitó que Red Bull ganara todas las carreras de la temporada

Aprendizaje

En conversación con la prensa durante el último fin de semana de Gran Premio, Sainz reflexionó sobre su campaña: "Venía de un 2022 duro, y mi objetivo para el 2023 era recuperar mi velocidad. Siento que en 2022 no era tan rápido como en 2021, o con la generación anterior de coches.

"Mi reto para el 2023 era entender mejor esta nueva generación y ser más rápido. Tener más velocidad tanto en clasificación como en carrera, y creo que he conseguido esas dos cosas.

"Definitivamente, me siento un poco más rápido, mucho más encima del coche en clasificación y en carrera. También he sido más consistente este año, he tenido picos más altos. Tengo más bajos

"En cierto modo, los mínimos de 20223 no han sido tan bajos como los de 2022, así que en general, seguro que ha sido una temporada mejor, de progreso, pero, por desgracia, no es exactamente lo que buscaba, por lo que todavía me queda trabajo por hacer para el año que viene", comunicó.