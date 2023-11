Aloisio Hernández

Sábado 25 Noviembre 2023 09:00

Sergio Pérez calificó de ridículos los procedimientos de la FIA con los límites de pista tras la clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi.

A pesar de que había cometido un error, el mexicano se había puesto quinto a unos cuantos segundos de que finalizara la Q3 de la quali para la última carrera del año; sin embargo, los comisarios decidieron retirarle su tiempo por una infracción a los límites en Yas Marina.

En consecuencia, Checo cayó hasta la novena posición y tendrá que volver a remontar para intentar acercarse al podio.

Aunque ya tiene asegurado el subcampeonato del mundo, seguro que Pérez quiere entrar en la pelea por el podio en La Ronda que despide la temporada 2023.

Arrebato

En charla con la prensa tras la clasificación, el mexicano dijo: "El track limit es muy difícil, al final los comisarios son los que tienen más información y siempre es un poco ridículo, tenemos que hacer algo para cambiarlo el próximo año, no hemos ganador nada y te arruina mucho, no sabes si estás fuera o dentro.

"Habíamos tenido una muy buena clasificación hasta la q3, en q3 tuve problemas acelerando, se me complico un poco y luego cuando estábamos en la última vuelta tuvimos los tracklimits, no fue ideal, me fui recto en la seis, no fue una buena q3.

"Fue complicado hacerlo en un neumático, una pena, nos hubiera cambiado la carera de mañana arrancar en quinto. Mañana es una carrera larga y la degradación va a ser, grande, todo puede pasar.

"Nadie ha tenido una buena sesión con mucha gasolina, va a ser algo interesante mañana", concluyó.