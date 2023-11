George Russell fue el más rápido en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi en la que Sergio Checo Pérez acabó decimoprimero.

Al de Mercedes le bastaron 14 vueltas para marcar el mejor tiempo de la jornada. Completaron el podio Lando Norris y Oscar Piastri.

La sorpresa de la jornada la ha dado Alex Albon, quien finalizó en el cuarto lugar de esta prueba, a 511 milésimas del piloto de las Flechas Plateadas.

El mexicano finalizó en el decimoprimer lugar, tras darle 21 vueltas a la pista de los Emiratos Árabes Unidos.

Se quedó a 841 milésimas de Russell y a 106 de Max Verstappen, quien acabó sexto.

El asturiano se quedó en el decimocuarto lugar, tras 25 giros al circuito. Fue quien más probó, sólo por detrás de Charles Leclerc (27) y Carlos Sainz (29).

Fernando se quedó a 925 milésimas de George Russell.

Al de Madrid no le fue bien. Finalizó en el último lugar de esta prueba, tras darle 29 vueltas al trazado.

Se quedó a 1.295 segundos de George Russell, pero ha sacado muchas conclusiones de cara a la qualy.

