Ángel Armando Castellanos

Viernes 24 Noviembre 2023 08:12

Sergio Checo Pérez advirtió a Red Bull que la puesta a punto del RB19 será fundamental para lograr una buena clasificación en Abu Dhabi.

El piloto mexicano sólo corrió unos minutos (16 vueltas) durante la segunda sesión de entrenamientos libres y no siente que tenga demasiadas conclusiones de cara a mañana.

"No giré en la FP1. Así que tuve muy poco rodaje. Sabemos que tenemos que tener mucho cuidado en la ruta que tomamos. Porque creo que cuando hice mi vuelta, los neumáticos se sobrecalentaron. Así que sí, no fue muy representativo en ese momento", reconoció en palabras recogidas por Motorsport.

Como no hay tantos datos para analizar, el equipo debe trabajar con lo que hay, esperando que todo salga bien.

"Creo que la FP1 aquí no es muy representativa. Creo que es más que no tuvimos ninguna tanda larga. Así que creo que no es un poco ideal en ese sentido. Pero es lo que es y vamos a mirar hacia adelante para mañana", agregó.

Potencial

No obstante, valora que en la qualy hay una oportunidad de lucirse, siempre que los ajustes sean correctos.

"Creo que tenemos un buen potencial. Sin duda, sólo tenemos que hacer algunos ajustes y entonces deberíamos ser capaces de mirar hacia adelante para mañana", sentenció.