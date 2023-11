Nazario Assad De León

La semana pasada, el circo de la Fórmula 1 estuvo en Las Vegas, después, más de 13.000 kilómetros más tarde, a Abu Dhabi, algo que es muy poco sostenible, según Max Verstappen aludiendo a las 'intenciones' de la categoría.

Esta semana ha sido dura para los pilotos y todos los miembros del equipo. Hay una diferencia horaria de nada menos que doce horas entre Las Vegas y Abu Dhabi.

Varias personas ya han expresado su preocupación por las consecuencias del desfase horario. "Es un poco difícil entender en qué zona horaria estás", dijo Max Verstappen en la jornada de prensa previa a la última carrera de la temporada en Abu Dhabi.

"Ayuda que todo sea un poco más tarde aquí, como si estuvieras tratando de dormir bien por la noche y todo eso", agregó.

Esta temporada, Abu Dhabi sigue inmediatamente al GP de Las Vegas. El año que viene veremos una triple cita en el calendario cuando los GP de Qatar y Abu Dhabi se celebren inmediatamente después de Las Vegas por lo que Verstappen cree que ese orden merece una reconsideración inmediata.

"Definitivamente pienso en el futuro. Por supuesto, no es posible para el próximo año, pero es un poco extraño que estemos en el otro lado del mundo antes de llegar aquí a Abu Dhabi. Especialmente cuando se habla de sostenibilidad", critica fuertemente el holandés

El campeón del mundo holandés continúa: "No es muy sostenible esto, no sólo en términos de emisiones, sino también para el cuerpo humano. Al final siempre nos ocupamos de ello, pero no creo que sea bueno".

La F1 ya ha realizado una serie de cambios en el calendario del próximo año para reducir los viajes. Verstappen dice que los pilotos discutirán cómo pueden realizar más mejoras.

"Hablaremos con la F1 sobre eso, si hay algo que podamos hacer en el futuro para que el final del año sea un poco más normal. Porque ya hay muchas carreras, muchos viajes al final de la temporada. , después de las vacaciones de verano. Creo que podemos mejorar un poco la ubicación de los Grandes Premios", sentencia el neerlandés.