Lars Leeftink

Jueves 23 Noviembre 2023 11:21

El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, causó sorpresa el miércoles al revelar que el entorno de Lewis Hamilton se había puesto en contacto con ellos para obtener un asiento al lado de Verstappen. El propio holandés responde al respecto.

Hamilton conduce para el equipo Mercedes desde 2013 y desde entonces ha logrado grandes éxitos al servicio de la superpotencia alemana. Ganó seis de sus siete títulos mundiales con una Flecha de Plata, lo que lo convirtió en uno de los nombres más importantes de la historia de este deporte.

A principios de este año firmó un nuevo contrato con Mercedes hasta finales de 2025, después de haber declarado varias veces que quería poner fin a su carrera en la Fórmula 1 con su actual empleador.

La sorpresa fue grande cuando el jefe del equipo Red Bull Racing, Horner, reveló el miércoles que el equipo de Hamilton se había puesto en contacto con Verstappen para preguntarle sobre el opciones que rodean el asiento al lado de Verstappen.

También se dice que se acercaron a Ferrari. "La última vez, a principios de este año, hubo dudas sobre si habría interés", dijo Horner al Daily Mail. "Pero no veo a Max y Lewis trabajando juntos. La dinámica no sería buena. Estamos 100 por ciento satisfechos con lo que tenemos".

La respuesta de Verstappen

El propio Verstappen fue preguntado en Abu Dabi por su opinión al respecto: "¿Qué añadiría saber lo que quisiera? ¿Piensas en eso?', cita De Telegraaf.

"No sucederá, por lo que no tiene sentido para mí hacer historias. A mí tampoco me importa, aparte de Lewis. Hay tantos buenos conductores. Pero no es un problema", sentenció de manera contundente.