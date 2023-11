Aloisio Hernández

Jueves 23 Noviembre 2023 07:28

Este miércoles aparecieron unas palabras de Christian Horner, quien anunció que el equipo de Lewis Hamilton había discutido una posible transferencia a Red Bull Racing; sin embargo, el siete veces campeón del mundo negó firmemente que haya sucedido algo.

Una bomba estalló el miércoles por la noche, cuando el Daily Mail publicó citas del jefe de equipo en las que el británico decía que Hamilton había hablado con él a través de su dirección a principios de este año, antes de firmar un nuevo contrato con Mercedes.

Relacionado: Red Bull confirma que Hamilton quiso correr con ellos

"Hemos tenido varias conversaciones a lo largo de los años sobre la llegada de Lewis. Se han puesto en contacto con nosotros varias veces. La última vez, a principios de este año, nos preguntamos si habría interés", dijo.

Checo tiene contrato hasta el próximo 2024

Falso

Por supuesto, las declaraciones fueron un tema de discusión en el paddock el jueves. Sky Sports le preguntó al piloto de Mercedes sobre las notables palabras y el británico indicó que no sabe nada: "Sé que [la historia] vino de Christian. No tengo idea de qué está hablando.

"Nadie de mi equipo, hasta donde yo sé, ha hablado con él. No he hablado con Christian en años. Intentó concertar una reunión conmigo a principios de este año, pero eso es todo. Realmente no lo sé. Creo que solamente está tratando de darle un poco de sabor a las cosas.

"No ha habido conversaciones confidenciales [con Red Bull]. No lo sé. Ya conoces a Christian, a él le gustan este tipo de cosas. Red Bull ha hecho un gran trabajo y es un equipo impresionante. Cualquier piloto querría pilotar para un grupo tan fantástico.

"Simplemente no es un sueño para mí pasar de un coche inferior a uno ganador. Es un sueño empezar desde donde estamos y luego empezar a ganar de nuevo. Por eso me quedé con Mercedes", aseguró.