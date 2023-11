McLaren anunció que Patricio O'Ward se unirá a su alienación de corredores para Fórmula 1 en 2024.

El mexicano será piloto de reserva para el equipo de Woking, luego de haber conseguido los puntos necesarios para su superlicencia. O'Ward tiene tiempo siendo parte del programa de desarrollo de pilotos del equipo británico y tiene múltiples test con autos antiguos de F1.

Además, ya debutó en una sesión de entrenamientos de la máxima categoría. Pato participó en la FP1 del Gran Premio de Abu Dhabi de 2022 y en 2023 lo volverá a hacer.

Mediante un anuncio en sus cuentas oficiales de redes sociales, McLaren presentó el nuevo rol que tendrá el regiomontano en el equipo: "Piloto de reserva de F1 2024. PatricioOWard se unirá a nuestro grupo de pilotos de reserva el próximo año junto con sus funciones actuales de conductor con ArrowMcLaren".

2024 F1 Reserve Driver. ✅💪@PatricioOWard will join our reserve driver pool next year alongside his current driver duties with @ArrowMcLaren.