Aloisio Hernández

Miércoles 22 Noviembre 2023 07:27

Franz Tost, jefe de equipo en AlphaTauri, comparó a Carlos Sainz con Max Verstappen, tricampeón del mundo.

El piloto español ha sido el único corredor que ha ganado una carrera en la temporada 2023, fuera de Red Bull Racing.

A pesar de un comienzo de campaña muy decepcionante, las vacaciones de verano permitieron a la Scuderia alcanzar al resto de formaciones líderes.

Carlos Sainz ganó el Gran Premio de Singapur 2023

Por otro lado, el neerlandés de Red Bull ha ganado prácticamente todas las carreras de 2023, por lo que este año ha sido otra demostración de su dominio.

Cara a Cara

Durante su participación en el podcast Beyond The Grid, el jefe de equipo de AT habló sobre el nivel del nacido en Madrid: "Carlos no está al nivel de Max en términos de velocidad natural, pero es un trabajador muy duro y un piloto muy inteligente en pista.

"Con todos sus esfuerzos, ha llegado a un nivel realmente alto y para mí, a día de hoy, es uno de los mejores pilotos que hay en Fórmula 1.

"Es un piloto que no es rápido al instante, necesita unas cuantas vueltas, pero luego, lo analiza todo, trabaja en sus puntos débiles y es capaz de alcanzar ese gran nivel que está demostrando a día de hoy.

"Hubo tensión con Max en 2015, pero eso es bueno, me gusta, no quiero que los pilotos se lleven muy bien entre ellos, no sería una buena señal. Tras ese año, estaba claro que Max sería el sustituto de Kvyat, era simplemente más rápido", finalizó.