El calendario del Gran Premio de Abu Dabi

Brian Van Hinthum

Martes 21 Noviembre 2023 08:47

El Gran Premio de Las Vegas aún no ha terminado y ya es hora de la última carrera de la temporada. Como de costumbre, disputaremos la última carrera del año en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi. ¿A qué hora empiezan todas las sesiones el próximo fin de semana? Puedes leerlo en este artículo.

Las cosas van rápido al final de la temporada con las carreras. Después de una triple carrera llena de acontecimientos en todo América y dos semanas después del Gran Premio de Las Vegas, el próximo fin de semana llegará el momento del último Gran Premio de este año en Abu Dhabi.

Bajo las luces artificiales del circuito de Yas Marina, los pilotos demostrarán sus cualidades por última vez, tras lo cual tendrán tiempo para unas merecidas vacaciones tras 22 carreras. El año pasado Max Verstappen ganó la carrera en Abu Dhabi, ¿podrá repetir este este año?

Circuito Yas Marina

Con un costo de más de mil millones, el circuito Yas Marina es el circuito más caro jamás construido. El circuito, diseñado por Herman Tilke, se disputó por primera vez en 2009 y ganó Sebastian Vettel con su Red Bull.

El circuito está situado en la isla especial 'Yas', donde también se encuentra el famoso Ferrari World. El circuito ha sido renovado exhaustivamente en 2021 para hacer la pista más rápida y ofrecer más oportunidades de adelantamiento.

Las curvas 5 y 6 del circuito han sido eliminadas, por lo que los conductores continúan inmediatamente hacia la curva cerrada. Se ha realizado un doblez largo a partir de los dobleces 11 a 14. Los cambios en el circuito han garantizado que una vuelta a Yas Marina sea unos catorce segundos más rápida que antes.

En 2016 todo se redujo al desenlace bajo las luces artificiales del Circuito Yas Marina. Los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y Nico Rosberg, lucharon por el campeonato mundial, y el alemán finalmente ganó después de una carrera heroica.

La emoción se mantuvo hasta el final de la bandera. Hamilton, que iba en cabeza, decidió reducir deliberadamente la velocidad y tentar a Rosberg a adelantar, o a Vettel en P3 y Verstappen en P4 para adelantar al alemán.

Vettel pareció darse cuenta de las acciones de Hamilton y deliberadamente no superó a su compatriota, de modo que Hamilton, Rosberg, Vettel y Verstappen finalmente cruzaron la línea de meta en orden de bateo y Rosberg logró reclamar su primer y único título mundial, para gran frustración de Hamilton.

En 2021, la frustración de Hamilton adquirió un significado nuevo y más profundo. El favorito al título británico parecía estar en camino al título mundial número ocho en el circuito de Yas Marina. Nada parecía interponerse en su camino, hasta que de repente Nicholas Latifi se paró en la pared.

Un coche de seguridad entró en pista y fue liberado una vuelta antes del final por el director de carrera, Michael Masi. Como resultado, Verstappen pudo adelantar a su rival por el título en la última vuelta de la intensa temporada, lo que significa que Verstappen, en lugar de Hamilton, se llevó el título mundial.

Horarios del Gran Premio de Abu Dabi

Viernes 24 de noviembre

03:30 am: Primer entrenamiento libre (México) 10:30 am: Primer entrenamiento libre (España)

07:00am: Segundo entrenamiento libre (México) 02:00pm: Segundo entrenamiento libre (España)

Sábado 25 de noviembre

04:30 am: Tercer entrenamiento libre (México) 11:30 am: Tercer entrenamiento libre (España)

08:00 am: Clasificación (México) 03:00 pm: Clasificación (España)

Domingo 26 de noviembre < br> 07:00 am: Gran Premio de Abu Dabi (México) 02:00 pm: Gran Premio de Abu Dabi (España)