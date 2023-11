Ángel Armando Castellanos

Martes 21 Noviembre 2023 07:05 - Actualizada: 08:18

Sergio Checo Pérez ha dado su opinión más honesta sobre Javier Chicharito Hernández, delantero mexicano que jugó en la MLS.

Javier terminó contrato hace unas semanas con el Galaxy de Los Ángeles y anunció que se iría del equipo.

El piloto de Red Bull participó en el podcast Broadcast Boys y fue cuestionado sobre un hipotético cambio de papeles entre él y Hernández.

"Quién lo haría mejor. ¿Chicharito en la F1 o tú en la MLS?", se le preguntó.

"Yo en la MLS. Soy un buen delantero", contestó de forma categórica.

Eye Of The Tiger

Otro tema tocado fue el de la melodía que interpretaría si se presentara en un concurso.

"Si fueras a una audición, ¿cuál sería tu canción?", escuchó,

"The Eye Of The Tiger", contestó en referencia al tema que suena en la saga Rocky.

Tom Cruise

También se le cuestionó respecto a quien debería salir en el cine en el papel de Sergio Pérez.

De forma contundente su respuesta fue: "Tom Cruise".

Checo ha reconocido que varias veces le han dicho que se parece mucho a él.