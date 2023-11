Anna Malyon

Martes 21 Noviembre 2023 06:57

Lewis Hamilton aseguró que ha estado presionando activamente para un Gran Premio de Fórmula 1 en África.

El GP de Las Vegas marcó el tercer fin de semana de carreras en Estados Unidos en este 2023, uniéndose a los de Austin y Miami.

Sin embargo, ha generado controversia, y algunos fanáticos se cansan con el creciente número de competencias en ese país.

El siete veces campeón del mundo ha afirmado que no hay necesidad de más carreras en Estados Unidos; en cambio, cree que la atención debería trasladarse a otro continente.

“Creo que sí, pero no es mi trabajo decidir cuántas carreras hay [en Estados Unidos] ¡Pero definitivamente ya no necesitamos más! Definitivamente no necesitamos más carreras

“Hay una carrera más que necesitamos y es en África. Tenemos todos los demás continentes y, ¿por qué no allí? Así que ese es en el que estoy trabajando ahora mismo", aseguró a Sky Sports.

Lewis Hamilton ha expresado su deseo de ver más carreras en África

Domenicali

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, está de acuerdo con Lewis y así lo expresó en el 2022.

“Hay áreas del mundo que quieren tener la Fórmula 1, y creo que la zona que queremos desarrollar es la zona africana.

“Somos un Campeonato Mundial, y esa es un área en la que no estamos", comentó.

Estados Unidos

Durante muchos años, el Gran Circo luchó por establecer un punto de apoyo en el mercado estadounidense, y Hamilton también reconoció el notable aumento en la afluencia n los últimos años.

“Recuerdo que tuvimos una carrera aquí en 2007 y me encontré constantemente tratando de educar a una nueva audiencia”, agregó el piloto de Mercedes.

“Es como si nunca hubieran oído hablar de nada de lo que estábamos haciendo. Pensé: '¿Cómo es que ellos no tienen el mismo tipo de entusiasmo que tenemos nosotros y con el que crecimos, nuestra cultura? Ha sido asombroso ver el cambio, el cambio”, reconoció.